«العنوسة والسحر» وراء مقتل ربة منزل وابنتها

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن الأقصر وقنا، أمس، غموض مقتل ربة منزل، 57 سنة، وابنتها 32 سنة، والعثور عليهما فى حالة تعفن، أفادت التحريات والتحقيقات أن نجار وراء الجريمة، وأن ربة المنزل الضحية استعانت بالمتهم للقيام بأعمال سحر لتأخر ابنتها الضحية الثانية فى الزواج، وأن المتهم ارتكب الواقعة بقصد السرقة، وأنه أقنع الضحيتين بتوثيق كل منهما فى غرفة منفردة وأنهى حياتهما، واستولى على مصوغاتهما الذهبية وهاتف محمول، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.
كانت الأجهزة الأمنية بالأقصر تلقت بلاغا يوم 31 أغسطس الماضى بالعثور على جثة «إلهام. ع. أ » 32 سنة، حاصلة على دبلوم، ووالدتها «عائشة. ع.ع » 57 سنة، ربة منزل، فى حالة تعفن داخل مسكنهما بناحية العوامية.
توصلت تحريات فريق البحث الذى أشرف عليه اللواء محمود أبوعمرة، مدير مباحث الوزارة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «م. م. م» 38 سنة، نجاراً، مُقيماً المدامود بمركز طيبة، وله محل إقامة آخر بقوص فى قنا.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته 2000 جنيه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بدافع السرقة وقرر بسابقة استعانة المجنى عليهما به منذ حوالى 5 أشهر، لمساعدة الأولى على الزواج نظراً لتأخر زواجها، من خلال أعمال السحر والدجل، وتلاحظ له ارتداؤهما قرطين ذهبيين فعقد العزم على قتلهما والاستيلاء على القرطين. أضاف المتهم بقيامه فجر 30 أغسطس الماضى بالتوجه لمسكنهما بزعم القيام ببعض التعاويذ وإقناعهما بضرورة إيثاق كل منهما بغرفة مستقلة بمفردها لضمان نجاح التعويذة، عقب ذلك قام بكتم أنفاسهما باستخدام قطعة قماش مبللة، وأودى بحياتهما واستولى على القرطين وهاتف محمول خاص بالأولى.
تمكنت القوات بإرشاد المتهم من ضبط الهاتف المستولى عليه وقرر بقيامه ببيع القرطين لمالك محل مصوغات ذهبية بقوص فى قنا نظير مبلغ 9 آلاف جنيه وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته متبقى من متحصلات البيع، تم استهداف مالك محل المصوغات الذهبية وضبطه وبحوزته المسروقات وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهم، ونفى علمه بكون المصوغات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة.
المصري اليوم