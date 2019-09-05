كشف غموض اختفاء ربة منزل وطالبة .. «خرجتا للتنزه وزيارة الأصدقاء»

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض اختفاء طالبة وربة منزل متزوجة حديثا منذ أسبوعين بقرية بهادة بالقناطر، حيث تبين أن تغيبهما لم يستمر أكثر من 24 ساعة، وأن الطالبة كانت تتنزه مع بعض أصحابها قبل بدء الدراسة والعروس كانت في زيارة لإحدي صديقاتها ولم تخبر أحدا بها. تحرر محضر بعودة المختفيتين وتمت إجراءات كف البحث عنهما.
كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد محمد عشماوي، مدير مباحث القناطر الخيرية، بورود بلاغين باختفاء طالبة وربة منزل في ظروف غامضة بقرية بهادة دائرة المركز.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، قاده العميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، حيث تبين اختفاء ربة منزل تدعى «و. س. ر» متزوجة منذ 15 يوما واختفاء طالبة أخرى تدعى «ز. ف. ب».
ونجح فريق البحث في كشف غموض الواقعتين، حيث تبلغ من أسرة الطالبة والعروس عودتهما، وبسؤالهما أقرت الطالبة بأنها خرجت مع بعض زملائها للتنزه قبل الدراسة ولم تخبر أحدا خوفا من منعها.
وتبين أن العروس خرجت لزيارة إحدى صديقاتها وتأخر الوقت ولم تستطع العودة أو إخطار زوجها خوفا منه، حيث قررت البقاء لدى صديقتها والعودة في صباح اليوم التالي.
المصري اليوم