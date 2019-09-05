توقيف كافيه شهير بتهمة ترويج المخدرات بجنوب الخرطوم

أوقفت محكمة جنايات الخرطوم جنوب كافيه شهير بتهمة ترويج المخدرات بداخله بعد أن تم القبض على أحد المتهمين في حي مانديلا وبحوزته حبوب مخدرة وبعد التحري معه أرشد إلى مكان بيعها في الكافيه.
وبعد الرصد والمتابعة له تمت مداهمة الكافيه وتم العثور على عدد “160” حبة ترامادول و”327″ رأس حشيش وتم أخذ المعروضات إلى قسم الشرطة وتم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 15″أ” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أتضح من خلال أقوال شاهد الاتهام الأول بأن المتهم جارهم وأنه شاهده يدخل المنزل في غيابهم, وعندما ذهبوا إليه لم يجدونه في المنزل وأكد لهم والده بأنه خارج الولاية وهذا دفع بالشاكي بفتح بلاغ ضده.
وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض عليه وأخضعته للتحريات التي انكر فيها حيازته للمخدرات بحسب ما أوردت صحيفة الدار, وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة للفصل فيه.
كوش نيوز