ضبط (4) سيارات محملة بالوقود في طريقها لخارج البلاد

تمكنت الاجهزة الامنية بولاية كسلا من احباط تهريب “1696” جالوناً من الجازولين والبنزين مهربة على متن “4” سيارات كانت في طريقها لخارج البلاد.
وأوضحت مصادر بادارة مكافحة التهريب بكسلا, في تصريح ان الوقود تم ضبطه على الشريط الحدودي بولاية كسلا, وهو في طريقه للتهريب, مشيراً الى ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية ومواد البناء تبلغ تكلفتها اكثر من “10” ملايين جنيه باحد المنازل بالحدود كانت معدة للتهريب.
وأشار المصدر بضبط المهربين واحتجاز السيارات الاربع التي كانت محملة بالوقود, وكشف المصدر بحسب صحيفة المجهر السياسي عن وجود أطواف وارتكازات على طول الحدود مع دول الحوار لمنع اي عمليات تهريب.
الخرطوم: (كوش نيوز)