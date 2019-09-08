(الحرية والتغيير) يعلن عن تحوله لتحالف حاكم خلال الفترة الانتقالية

اعلن تحالف قوى الحرية والتغيير تحوله لتحالف حاكم خلال الفترة الانتقالية وسيتحمل المسؤولية السياسية حال فشلت او نجحت حكومة “حمدوك”.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو الوفد المفاوض بابكر فيصل ان تحالف قوى التغيير سيكون بمثابة الحزب الحاكم في الفترة الانتقالية باعتباره الجهة التي عينت رئيس الوزراء وشكلت الحكومة, بالتالي هو صاحب هذه الحكومة.
وأضاف سيكون هناك تفاهم مشترك بين رئيس الوزراء وتحالف التغيير باعتباره الحزب الحاكم, وسيكون التوجيه والتفاهم مع رئيس الوزراء عبر البرلمان والكتل, لكن لن تكون هناك املاءات يومية عليه ولرئيس الوزراء الحق في عمل فيما يراه.
وقطع فيصل بان تشكيل الوفد المفاوض للسلام والاشراف على تحديد الاجندة, هي مسؤولية رئيس الوزراء وليس رئيس المجلس السيادي, نافياً بحسب صحيفة المجهر السياسي وجود التزام سابق من مكونات قوى التغيير بان يتم تكوين المجلس السيادي دون محاصصة.
وأكد فيصل حسم امر الهيكلة داخل قوى التغيير بتكوين المجلس المركزي, وأصبح بمثابة الجمعية العمومية لقوى الحرية والتغيير, وتحول التنسيقية لجهاز تنفيذي للتحالف ويجري العمل لاجازة مجلس الكيانات الموقعة بجانب القيادة المساعدة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 التعليقات
سلفي وأحب وطني
2019/09/08 at 7:09 م (UTC 2) رابط التعليق
لكن بالنسبة لي حمدوك رئيس وزراء السودان وما عندو علاقة بيكم ولو سمع كلامكم يبقى أنتو كيزان جدد. وما عندنا حاجة اسمها حزب حاكم في الدين دي فوضى فارغة ساكت لأنو عارفينكم تجمع قوى همها السلطة زي الكيزان واحد بس أنتو ضد الدين كان بجهل أو قصد.
محمد السناري
2019/09/08 at 7:24 م (UTC 2) رابط التعليق
بأي حق تصبح حزب حاكم؟ ومن انتخبكم لتصبحو حزب حاكم؟ هذه فترة انتقالية كان يجب ان تقودها حكومة كفاءات لا ينتمي وزراءها لاي حزب سياسي الى حين عقد إنتخابات حرة ونزيهة… والثورة ثورة شعب وليس ثورة احزاب..
كل يوم يتضح كيف سطت الحرية والتغيير على ثورة شعب ضد الوضع الاقتصادي بالمقام الأول
عمر عبد المجيد الحسن
2019/09/08 at 8:08 م (UTC 2) رابط التعليق
ما شاء الله نعم الديمقراطية.. ديمقراطية الحزب الواحد غير المنتخب.. اه نسيت يستمد شرعيته من الشرعية الثورية.. اتذكر اننا سمعنا هذا الكلام في بداية الانقاذ؟!!!!