عمر الدقير يرد على مناوي: الهدنة ضرورة إنسانية لا بوابة للتفكيك

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني وقيادي صمود عمر الدقير إن مقال مني أركو مناوي حول “الهدنة الإنسانية” انطوى على التباسات سياسية وتاريخية، مؤكداً أن الهدنة ليست مدخلاً لتفكيك السودان كما أشار مناوي، بل ضرورة وطنية لإنقاذ المدنيين.

وأوضح الدقير أن الهدنة طُرحت قبل أحداث الفاشر بفترة طويلة وفق بيان الرباعية، وأنها موجهة لمعالجة كارثة إنسانية تشمل كل السودان، وليست مرتبطة بمدينة واحدة.

وأضاف أن الدعم السريع قبل بالهدنة بينما رفضتها القوات المسلحة والقوى المتحالفة معها، مؤكداً أن قبولها في وقت مبكر كان سيجنب المدنيين كثيراً من الكوارث، لكنه أشار أيضاً إلى تقلب مواقف الدعم السريع سابقاً تبعاً للظروف الميدانية وليس لحماية المدنيين.

وأكد الدقير أن الهدنة إجراء إنساني مؤقت لا يمنح شرعية لأي طرف، وأن الحل الشامل لن يتحقق إلا عبر عملية سياسية سودانية خالصة، مشدداً على أن “الخارج لا يمكن أن يكون بديلاً للمسؤولية الوطنية”.

وانتقد غياب الشفافية في المفاوضات، قائلاً إن من هم داخل دائرة اتخاذ القرار — ومنهم مناوي — هم الأولى بطرح الحقائق للرأي العام.

وختم الدقير بأن الخطر الحقيقي على وحدة السودان ليس الهدنة بل استمرار الحرب، وأن تاريخ السودان يثبت أن كل الحروب انتهت بالتفاوض، مشيراً إلى محطات مناوي نفسه بين الحرب والاتفاقيات والمشاركة في السلطة.

