الشئون الاجتماعية بالشمالية تقف على ترتيبات مهرجان حافظات القرآن الكريم

2026/03/04
اطلعت أمينة الشئون الاجتماعية بالولاية الشمالية الاستاذة منال مكاوي ابراهيم على ترتيبات الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية لاقامة مهرجان حافظات القرآن الكريم في العشرين من رمضان بدنقلا
واكدت الامينة خلال لقائها بمكتبها اليوم وفد الاتحاد العام للمرأة السودانية بالشمالية برئاسة رئيس الاتحاد الاستاذة بسمات شريف اكدت التزام الامانة العامة للشئون الاجتماعية بتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للاتحاد وتمكينه من تنفيذ برامجه وانشطته التي تخدم المجتمع .
وفي السياق اكدت رئيس الاتحاد في تصريح (لسونا) ان اللقاء جاء في اطار التنسيق والتفاكر حول آليات تنفيذ المهرجان والذي يشتمل على مسابقات وفعاليات متنوعة تكريما لحافظات كتاب الله .
واشارت الى مواصلة زيارات ولقاءات الاتحاد لمؤسسات الولاية المختلفة بهدف التعريف بالمهرجان وحشد الجهود لاخراجه بالصورة المشرفة وامتدحت مواقف امينة الشئون الاجتماعية الداعمة لبرامج وأنشطة ومشاريع الاتحاد.

