محلية الخرطوم تفرغ من فرز عطاءات تأهيل الشركات والمقاولين لإنفاذ مشروعات التنمية حسب مصفوفة موازنة 2026

فرغت لجنة العطاءات بمحلية الخرطوم اليوم من فرز عطاءات تأهيل الشركات والمقاولين وأسماء الاعمال بمختلف التخصصات المتقدمين لإنفاذ عدد من الاعمال في إطار مشروعات التنمية لسنة 2026 حسب مصفوفة موازنة العام الجاري والتي تم تخصيص نسبة (50%) منها لمشروعات التنمية ضمن استراتيجية ولاية الخرطوم للتعافي من آثار الحرب .

وكشف رئيس لجنة العطاءات مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى ان المشروعات التي ستنفذ تراعي المحلية فيها مبادئ الشفافية في الإجراءات المالية والمحاسبية عبر طرح كل المشروعات لتأهيل الجهات المنفذة بحيادية شفافية وفقا للتنافس الحر والمعايير التي تحكم العمل والتى تضمن استكمال المشروعات بالصورة المطلوبة .

مشيرا إلى اهم المشروعات قيد التنفيذ والتي تشمل أعمال البناء والتشييد وتأهيل المباني والتأسيس واشغال الكهرباء ومعدات ومواد الانارة والصرف الصحي وفتح وتشييد المصارف وصيانة الآليات والعربات والمتحركات والمواتر (الثقيلة والخفيفة) علاوة على شركات أجهزة وأنظمة تقنية المعلومات والحواسيب والاجلاس المدرسي وأعمال ومواد والأدوات الصحية إضافة إلى مجالات خدمية وإنشائية في مجالات الزراعة للعام 2026 .

واكد ان المحلية ستشرع فور استكمال إجراءات تأهيل تلك الجهات الفائزة بالعطاءات في إنفاذ المشروعات وفقا للتصورات الموضوعة، مبشرا مواطني المحلية بمشروعات واعدة خلال العام الجاري تلبي طموحاتهم في إطار إعادة تطبيع الحياة بالخرطوم.

سونا