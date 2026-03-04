صحة الجزيرة تدشن المعرض الصحي والأيام العلاجية بمدني

دشنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم المعرض الصحي واليوم العلاجي المجاني ضمن المعرض الرمضاني الأول المقام بحدائق وقيع الله بمدني، وسط مشاركة واسعة للعاملين بالقطاع الصحي والمواطنين.

وأوضح دكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض، أن اليوم العلاجي جاء معززًا لأهداف المعرض الرمضاني تجاه خدمة المواطنين وتخفيف المعاناة، مبينًا أن المعرض الصحي يشتمل على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وأشار إلى استمرار الأيام العلاجية المجانية إلى نهاية شهر رمضان المعظم، مقدمًا شكره للمنظمات الداعمة للمعرض الصحي.

من جانبها أعلنت دكتورة سارة يوسف، مدير إدارة العلاج المجاني، توفير كافة الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة مجانًا .

فيما أبانت الأستاذة أميرة بخيت، مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، أن المعرض الصحي يعد فرصة كبيرة للمواطنين لتلقي الخدمات الصحية مجانًا.

ودعت الدكتورة غدوة عوض، مدير الشؤون الصحية بمحلية مدني الكبرى، مواطني المحلية للاستفادة من الخدمات الصحية المجانية المقدمة .

وأوضحت أن المعرض الصحي يضم عيادات في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى حزم الرعاية الصحية الأساسية، والفحوصات المعملية، وخدمات نقل الدم، والرسائل التوعوية والتثقيفية.

سونا