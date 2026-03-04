بادي يثمن الجهود المبذولة لقيام قناة فضائية اقليم النيل الازرق

ثمن الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق الجهود المبذولة والترتيبات والخطوات لقيام قناة فضائية اقليم النيل الازرق .

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه الثلاثاء الأستاذ سيف النصر من الله رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة.

حيث إستعرض رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة نتائج الخطوات العملية التي تمت على المستوى الإتحادي والإقليم في سبيل إنشاء قناة الإقليم الفضائية.

ونقل للحاكم إشادة العاملين بقطاع الإذاعة والتلفزيون بالقرار التاريخي الذي صدر بقيام فضائية الإقليم دعماً لمسيرة التنمية الإقتصادية والثقافية والإجتماعية بالإقليم مشيرا الي تكوين لجنة فنية لحصر إصول هيئة الإذاعة والتلفزيون في اطار الترتيبات لقيام الفضائية بجانب اللقاءات التي تمت على المستوى الإتحادي وشملت هيئة البث ووزارة الثقافة والإعلام و موافقة الجهات الإتحادية بقيام فضائية الإقليم إتساقاً مع مكاسب الحكم الذاتي للإقليم .