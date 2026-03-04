والي سنار يتفقد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية

​تفقد والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم سير العمل بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية ووقف على مشروعات الإنتاج الحيواني ومتابعة تنفيذ الموجهات المتعلقة بقطاع التسمين والدواجن .

​وبحث سيادته خلال زيارته مع قيادات الوزارة مخرجات الموجهات السابقة الخاصة بحظائر تسمين المواشي في المنطقة الواقعة غربي مدينة سنار .

​من جانبها كشفت المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتورة مواهب الأمين عن انطلاقة العمل بمحجر الدندر البيطري الأسبوع المقبل، والذي يمثل دفعة قوية لحركة الصادرات الحيوانية .

​وأكدت دكتورة أن مشروعات الوزارة تسير وفق الخطط الموضوعة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ​توفير كافة المقومات والمدخلات الأساسية لدعم مشروعات التسمين .

​وأكدت استمرار العمل في مشروعات إنتاج الدواجن لتوفير حاجة المواطنين من الاستهلاك المحلي .

سونا