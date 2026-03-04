سياسية

والي سنار يتفقد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية

2026/03/04
1772624300496

​تفقد والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم سير العمل بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية ووقف على مشروعات الإنتاج الحيواني ومتابعة تنفيذ الموجهات المتعلقة بقطاع التسمين والدواجن .
​وبحث سيادته خلال زيارته مع قيادات الوزارة مخرجات الموجهات السابقة الخاصة بحظائر تسمين المواشي في المنطقة الواقعة غربي مدينة سنار .
​من جانبها كشفت المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتورة مواهب الأمين عن انطلاقة العمل بمحجر الدندر البيطري الأسبوع المقبل، والذي يمثل دفعة قوية لحركة الصادرات الحيوانية .
​وأكدت دكتورة أن مشروعات الوزارة تسير وفق الخطط الموضوعة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ​توفير كافة المقومات والمدخلات الأساسية لدعم مشروعات التسمين .
​وأكدت استمرار العمل في مشروعات إنتاج الدواجن لتوفير حاجة المواطنين من الاستهلاك المحلي .

سونا

