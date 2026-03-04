والي سنار يتفقد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية
تفقد والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم سير العمل بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية ووقف على مشروعات الإنتاج الحيواني ومتابعة تنفيذ الموجهات المتعلقة بقطاع التسمين والدواجن .
وبحث سيادته خلال زيارته مع قيادات الوزارة مخرجات الموجهات السابقة الخاصة بحظائر تسمين المواشي في المنطقة الواقعة غربي مدينة سنار .
من جانبها كشفت المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتورة مواهب الأمين عن انطلاقة العمل بمحجر الدندر البيطري الأسبوع المقبل، والذي يمثل دفعة قوية لحركة الصادرات الحيوانية .
وأكدت دكتورة أن مشروعات الوزارة تسير وفق الخطط الموضوعة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توفير كافة المقومات والمدخلات الأساسية لدعم مشروعات التسمين .
وأكدت استمرار العمل في مشروعات إنتاج الدواجن لتوفير حاجة المواطنين من الاستهلاك المحلي .
سونا