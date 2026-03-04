والي سنار يستقبل رئيس المحكمة القومية العليا بالولاية

استقبل والي سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم رئيس المحكمة القومية العليا – دائرة ولاية سنار مولانا عبد الرحمن طه، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله خلفاً لرئيس المحكمة السابق مولانا عبد الله العاقب .

​ورحب الوالي بمولانا عبد الرحمن طه، متمنياً له التوفيق في مسيرة إرساء قيم العدالة بالولاية، كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها سلفه مولانا عبد الله العاقب خلال فترة عمله السابقة .

​وخلال اللقاء أشاد اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد بالدور الذي تقوم به المحكمة القومية العليا، مؤكداً أن وجودها​يسهل إجراءات التقاضي للمواطنين وتوفير الوقت والجهد للمواطنين .

​من جانبه أكد رئيس المحكمة القومية العليا دائرة سنار، حرص السلطة القضائية على التعاون التنسيقى مع حكومة الولاية بما يخدم مصلحة المواطن ويحقق العدالة الناجزة.

سونا