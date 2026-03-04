مفوض العون الإنساني بشمال دارفور يزور مخيم بوابة أمطار المؤقت غرب محلية الدبة

اكد محمد عبد القادر جلاب مفوض العون الإنساني بولاية شمال دارفور، على أهمية العمل مع الشركاء لتهيئة البيئة المناسبة لنازحي الولاية وتعهد بالمتابعة اللصيقة مع كل الشركاء من الحكومة الاتحادية والولاية المستضيفة ومفوضية العون الإنساني وإقليم دارفور والمنظمات للمعالجة الفورية لأزمة النازحين .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى النازحين من مدينة الفاشر والمناطق الأخرى بمخيم بوابة أمطار المؤقت غرب محلية الدبة، والذين يبلغ عددهم حوالي 400 أسرة .

وأضاف أن النازحين يعيشون في ظروف البرد القارس وقسوة الطبيعة، حيث تقام مساكنهم من خشب الأشجار .

وأشار جلاب إلى أنه قد بحث مع الولاية المستضيفة رؤيتها لحل تلك الأزمة، كما استعرض رؤيته كذلك للحل، ولفت الى أنه خاطب الجهات العليا للنظر في أمر نازحي الولاية بصورة عاجلة في سبيل الوصول إلى حل دائم لقضاياهم، وأضاف أن اللجنة العليا لتوفيق أوضاع النازحين قد زارت المخيم في وقت سابق .

