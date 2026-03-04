اجتماع لمعمل سلامة الأغذية بالحجر الصحي ببورتسودان

رأس مدير الحجر الصحي القومي رئيس اللجنة الفنية بنقاط الدخول د. الفاتح ربيع اليوم بمكتبه بالحجر الصحي ببورتسودان اجتماع معمل سلامة الأغذية بالحجر الصحي القومي قطاع البحر الأحمر، بحضور مدير الحجر الصحي بقطاع البحر الأحمر د. أحمد درير، ومدير المعمل وأقسام المايكرو والكيمياء.

وثمّن د. الفاتح جهود العاملين بإدارة معامل سلامة الأغذية وأدوارهم الفاعلة، معبرًا عن شكره وتقديره لكل الكوادر بنقاط الدخول المختلفة على امتداد المعابر البرية والجوية والبحرية، ناقلًا تحيات مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة رئيس اللجنة التنفيذية العليا بنقاط الدخول د. منتصر محمد عثمان، معلنًا أن هذا العام سيشهد الكثير من البشريات والتوسع في عمليات التدريب والتأهيل ورفع قدرات العاملين بإعلان 2026 عام التدريب، مشيرًا إلى أن كوادر معمل سلامة الأغذية هي الأساس في عمل الحجر الصحي.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز منظومة الرقابة على المواد الغذائية بالموانئ ونقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية بهدف رفع كفاءة الأداء المعملي.

واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتأهيل وتطوير معمل الحجر الصحي ببورتسودان كمعمل مرجعي، باستكمال الاحتياجات الفنية والتقنية واللوجستية، لضمان جودة الخدمات المخبرية لفحص المواد الغذائية وتعزيز جاهزية المعمل لتنفيذ مهام الرقابة وفق المعايير الدولية المعتمدة.

كما ناقش الاجتماع خطة التوسع في إنشاء معامل جديدة بكل من معبري أرقين بوادي حلفا وأوسيف بمحلية حلايب لتسهيل وتسريع إجراءات الفحص المخبري وتعزيز إجراءات سلامة الأغذية.

وتناول الاجتماع قضايا السلامة والصحة المهنية للعاملين، حيث تم التأكيد على أهمية توفير بدل مخاطر، واستكمال معينات واشتراطات السلامة المهنية، بما يضمن بيئة عمل آمنة تحفظ سلامة الكوادر واستبقائهم.

سونا