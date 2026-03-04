منظمة سابا بالسودان تستقبل الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان

استقبلت منظمة سابا بالسودان الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة فابريزيا فالسيوني والوفد المرافق لها اليوم، في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة الإنجابية ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخلال الزيارة، اطّلعت فالسيوني على أبرز البرامج والمشاريع التي نفذتها سابا في مختلف ولايات السودان، خاصة في ظل التحديات الإنسانية الراهنة، ودورها في تقديم خدمات الصحة الإنجابية للفئات الأكثر احتياجاً.

كما قامت بجولة ميدانية للعيادات المتنقلة التي تديرها المنظمة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تسهم في إيصال الخدمات الصحية الأساسية إلى المجتمعات المتأثرة والبعيدة عن المراكز الحضرية.

وأشادت فالسيوني بجهود سابا في دعم النساء والفتيات، مؤكدة أن التعاون بين الجانبين سيشهد تطوراً على المستوى الإقليمي بما يعزز تبادل الخبرات ويوسّع نطاق التدخلات لخدمة المجتمعات الأكثر هشاشة.

سونا