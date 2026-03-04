والي الشمالية يلتقي رئيس مفوضية الاختيار للخدمة المدنية

التقى والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، بمكتبه اليوم، رئيس مفوضية الاختيار للخدمة المدنية بالولاية حسن مناها، حيث تسلم تقرير أداء المفوضية للعام 2025 وخطة عملها للعام 2026 .

وأوضح رئيس المفوضية في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن الوالي أشاد بتقرير الأداء، مؤكداً دعمه الكامل لجهود المفوضية وتعهد بتذليل العقبات التي تعترض سير العمل، وأشار إلى أن عدد الوظائف التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي بلغ (476) وظيفة موزعة على (19) مؤسسة، لافتا الى طرح وظائف خلال العام الجاري، بعد إجازة ألف وظيفة، بما يعزز من فرص التوظيف بالتنسيق مع المؤسسات المعنية .

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك أعمال اللجنة المختصة بمراجعة الهياكل التنظيمية بالولاية، إلى جانب مناقشة بروتوكول التعاون بين المفوضية وجامعة دنقلا لحوسبة إجراءات العمل، مبيناً أن الوالي وافق على المضي قدماً في تنفيذ الخطوة بما يسهم في تعزيز الشفافية وتطوير الأداء المؤسسي .

سونا