تأسيس تحدد رسوم وموعد امتحانات الشهادة الثانوية في غرب السودان

حددت لجنة فنية تابعة لجهة تعليمية في غرب السودان الفترة من 4 إلى 16 يونيو 2026 موعدًا لامتحانات الشهادة الثانوية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس . ويشمل القرار جميع الطلاب والطالبات في الولايات والمناطق التي ستُعتمد فيها مراكز الامتحانات.

وقال رئيس اللجنة إن الجدول أُجيز رسميًا، وإن الامتحانات ستُعقد داخل السودان وفي مراكز خارجية يجري تحديدها لاحقًا. ودعا أولياء الأمور إلى استكمال إجراءات تسجيل أبنائهم عبر إدارات التعليم في الولايات والمحليات والمدارس، إضافة إلى الانتظام في برامج المراجعة استعدادًا للامتحانات.

وأوضح أن رسوم الجلوس للامتحان تبلغ 70000 جنيه لكل طالب وطالبة. ووجّه إدارات التعليم في الولايات باتخاذ الترتيبات اللازمة لتهيئة البيئة المدرسية بما يضمن سير الامتحانات بصورة مستقرة.

وأشار إلى أن توزيع المراكز سيتم وفق الأوضاع الأمنية في الأقاليم والولايات والمحليات، على أن تُراعى الظروف الميدانية التي تحددها لجان الأمن المختصة.

الانتباهة