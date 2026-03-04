وزيرة الخارجية الليبيرية تصل الى البلاد

وصلت البلاد صباح اليوم السيدة سارا بيسولو وزيرة الخارجية الليبيرية والوفد المرافق لها والتي تزور السودان في زيارة رسميه تستغرق يومين وكان في استقبالها السفير محي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولى .

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة كريمة من رصيفها وزير الخارجية والتعاون الدولي وتجري خلالها جلسة مباحثات رسمية مع وزارة الخارجية وعدد من المسئولين بالدولة .

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية بحكم موقعها في عضوية مجلس الأمن التابع للامم المتحدة .

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول رفيع ليبيري للسودان في السنوات العشر الأخيرة.

سونا