تحالف سياسي يكشف رؤيته لإصلاح الخدمة المدنية في السودان

أكد تحالف سياسي معارض في السودان أن تسييس الجهاز الإداري في الدولة يشكل عاملًا مباشرًا لانتشار الفساد وتراجع كفاءة المؤسسات العامة، مشددًا على ضرورة اعتماد معايير مهنية صارمة في أي عملية إصلاح إداري. وأوضح التحالف أن حياد الدولة شرط أساسي لضمان عدالة تقديم الخدمات لجميع المواطنين.

وتفصيلا قال تحالف قوى التغيير الجذري في بيان إن إعادة بناء مؤسسات الدولة يجب أن تتم وفق أسس الحكم الرشيد، بما يشمل إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات. واعتبر أن استقلال القضاء يمثل عنصرًا محوريًا في حماية الحقوق وضمان تطبيق القانون.

وأشار البيان إلى أن الإصلاح الإداري والاقتصادي يتطلب معالجة شبكات المصالح التي عطلت الإنتاج وأثرت على موارد الدولة خلال السنوات الماضية. ودعا إلى تفعيل آليات رقابة مجتمعية لضبط الأداء العام وربطه بالمصلحة الوطنية.

وأضاف التحالف أن بناء خدمة مدنية حديثة يستوجب اعتماد الكفاءة المهنية وإلغاء أي أشكال للتمكين الحزبي داخل المؤسسات. وأكد أن تعزيز الشفافية وسيادة القانون يمثلان أساس الدولة المدنية الديمقراطية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الالتزام بمبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة يشكل الطريق نحو وقف التدهور المؤسسي ووضع أسس أكثر استقرارًا لمستقبل البلاد.

