وزارة التعليم: إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها في 13 ابريل 2026

أكدت وزارة التعليم والتربية الوطنية، انعقاد إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها المحدد في 13 ابريل 2026، وفقًا للترتيبات والخطط الموضوعة.

وقال وزير التعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر في تصريح ل(سونا)، أن كافة الترتيبات والتحضيرات اكتملت لعقد الامتحانات في موعدها المحدد في 13 ابريل 2026.