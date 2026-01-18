سياسية
قائد قطاع الدبة يؤكد ان القطاع آمن والقوات منفتحة في حدود المسؤولية
أكد قائد قطاع الدبة اللواء الركن عادل عبدالله بأن محلية الدبة آمنة وان قواته منفتحة في حدود المسؤولية .
وقال خلال مخاطبته قوات درع النخيل الجمعة بالقطاع ان قطاع الدبة يعمل وفق خطط عسكرية مدروسة .
وأشار إلى تعزيز الدفاعات المتقدمة لردع اي محاولة انتحارية للمليشيا على المحلية وتفعيل الاطواف المشتركة لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.
وقال إن محلية الدبة ملتقى التجارة والشريان الرئيس لتغذية كردفان ودارفور واضاف بانهم سيستمرون في تكريس الجهود لبسط الأمن والاستقرار بمحلية الدبة.
سونا