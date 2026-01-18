قائد قطاع الدبة يؤكد ان القطاع آمن والقوات منفتحة في حدود المسؤولية

أكد قائد قطاع الدبة اللواء الركن عادل عبدالله بأن محلية الدبة آمنة وان قواته منفتحة في حدود المسؤولية .

وقال خلال مخاطبته قوات درع النخيل الجمعة بالقطاع ان قطاع الدبة يعمل وفق خطط عسكرية مدروسة .

وأشار إلى تعزيز الدفاعات المتقدمة لردع اي محاولة انتحارية للمليشيا على المحلية وتفعيل الاطواف المشتركة لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.