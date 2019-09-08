صور.. جمارك مطار الخرطوم تضبط عملات مخباة في اكياس حلاوة

تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية مايفوق ال (800) الف جنية مصري و(570)دولار في طريقها إلي خارج البلاد مهربة بصحبة راكب أجنبي مخبأة في (أكياس حلاوة) بكل قطعة حلاوة مبلغ (1000) جنية مصري. ملفوفة بطريقة محكمة ومبلغ الدولارات مخفي داخل حذاء المتهم بغرض التموية.
وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة ) أوضح العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم عضو اللجنة الأمنية بالمطار ان الضبطية عبارة عن مبلغ (872,400) ألف جنية مصري مخبأة بطريقة محكمة في اكياس الحلاوة، مضيفا انه بالتفتيش الشخصي للمتهم عثر علي مبلغ (570) دولار بداخل الحذاء، إلا أن يقظة وفطنة قوات جمارك مطار الخرطوم كانت بالمرصاد لتلك المحاولة التهريبية البائسة، مؤكداً أن قوات جمارك مطار الخرطوم ستظل بالمرصاد لمحاربة التهريب والحفاظ على إقتصاد البلاد. داعيا المواطنين إلى اتباع الطرق القانونية حيال النقد الأجنبي.
الجدير بالذكر انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.