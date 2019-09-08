محاولة تهريب (36) عربة محملة على عدد (6) شاحنات كبيرة (zs) في طريقها إلى داخل السودان

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك عبر إدارتها المنتشرة في أرجاء البلاد ، من ضبط حالات تهريب بولاية البحر الأحمر وولاية شمال كردفان، وقد أحبطت إدراة مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر محاولة تهريب (10.000) عشرة ألف جالون جازولين كبير محمل علي عربة (zs) وأسفرت عمليات تمشيط المكافحة البحر الأحمر عن ضبط (400) جالون بنزين محملة في عربة بوكس.
وفي سياق ذا صلة أحبطت إدارة مكافحة التهريب ولاية شمال كردفان (الأبيض) محاولة تهريب (36) عربة. قادمة من إحدى دول الجوار، محملة على عدد (6) شاحنات كبيرة (zs) في طريقها إلى داخل البلاد، غير مستوفية للشروط المتعلقة بدخول السيارات للبلاد حسب الأوامر واللوائح التي تنظم ذلك.
وقال العقيد شرطة جاد كريم أحمد الفضل مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية شمال كردفان في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) تم ضبط السيارات في الحدود الشمالية لولاية شمال كردفان موضحاً أن الضبطية نتاج طبيعي لمجهودات إدارته في مكافحة ظاهرة التهريب والحد منها من خلال الأطواف الطويلة والقصيرة والارتكازات والقفلات بالولاية للوقوف في وجه المهربين ضعاف النفوس وحماية اقتصاد البلاد.
وأشاد اللواء شرطة صلاح الدين الحمري مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالضبطيات النوعية لإدارتي البحر الأحمر وشمال كردفان، مؤكداً أن قوات المكافحة المنتشرة في ولايات البلاد في المداخل والمخارج تعمل على حماية الاقتصاد ومحاربة التهريب وسوف تواصل انجازاتها وتحقيق الضبطيات لحماية الاقتصاد الوطني من كافة المهددات.