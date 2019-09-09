أمر من نيابة الثراء الحرام بحظر (طه) من السفر للخارج

أكدت منظمة “زيرو فساد” صدور أمر من نيابة الثراء الحرام بحظر القيادي بحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية علي عثمان محمد طه من السفر خارج البلاد لتلقي العلاج.
وكشفت المنظمة الحقوقية على صفحتها بـ”فيس بوك”, عن إدراج اسم طه رسمياً في المنافذ والمطارات كافة تقديماً وتمهيداً لتقديمه للمحاكمة, باعتباره أحد رموز الانقاذ, حيث تحوم حوله شبهات فساد.
وكانت أنباء تواترت عن محاولة القيادي البارز بالحركة الإسلامية الهروب لخارج البلاد من مستشفى عليا التخصصي في السلاح الطبي بمدينة أم درمان التي نقل اليها من سجن كوبر لتلقي العلاج.
يذكر أن أسرة على عثمان محمد طه قد طالبت من المجلس السيادي السماح له بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج بذريعة أنه يحتاج الى تغيير كامل لدمه, وبحسب صحيفة المجهر أشارت الاسرة إلى أن هذه العملية لا تتوفر داخل السودان.
الخرطوم: (كوش نيوز)