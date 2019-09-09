حبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها .. والمتهمة: «شتمني بأهلي»

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، الاثنين، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها بعد وصلة «هزار» بينهما، تحولت لمشاجرة، وانتهت بقتل الزوج.
كلف أحمد منصور، وكيل النيابة، خبيرا من مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثمان المجنى عليه، لتحديد سبب الوفاة، وتبين من مناظرة الجثمان إصابته بـ3 طعنات في الصدر والرقبة. قالت المتهمة خلال التحقيقات إنها تزوجت المجنى عليه قبل 4 أشهر، مضيفة: «لسه مخدناش على بعض قوى»، وأثناء جلوسهما يوم الواقعة بشقتهما في العمرانية، وكانا في وصلة مزاح، فوجئت بالزوج يوبخها، فاستلت سكينًا من المطبخ وطعنته 3 طعنات «اتنين في الرقبة، وواحدة في الصدر»، معللة: «علشان شتمنى بأهلى».
أضافت المتهمة أنها حاولت إنقاذ زوجها ونقله إلى مستشفى أم المصريين، لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة: «قلت برضه زوجي، وكانت لحظة شيطان». وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، ووجهت للمتهمة ارتكاب جريمتى القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
المصري اليوم