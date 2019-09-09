انتشال عربة من النيل بعد سقوطها من أعلى جسر الحلفايا

تمكنت قوة من فرقتي الإنقاذ النهري والبري بشرطة الدفاع المدني ولاية الخرطوم من انتشال عربة بوكس من مياه نهر النيل بعد ارتطامها بالسياج الواقي بجسر الحلفايا جهة بحري (خور سماحة).
ورصدت مصادر (كيم الخرطوم) عملية نفذتها شرطة الدفاع المدني بالولاية بحضور اللواء شرطة عثمان عطا مدير الشؤون العامة بشرطة الدفاع المدني بالولاية والعقيد شرطة عثمان كمال من شرطة المرور لانتشال عربة بوكس من داخل مياه النهر بعد أن هوت إلى عمق المياه فجر اليوم وكان على متنها شخصين لقوا حتفهما داخل العربة .
وقد تمكنت القوة من اخراج الراكب بعد تحطيم الزجاج داخل عمق النهر بينما اخرجت السائق بعد انتشال العربة بواسطة الرافعة الشوكية بمساعدة قوة من فرقة الانقاذ النهري .
الصيحة