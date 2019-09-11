امهال اصحاب عربات ( البوكو حرام) اسبوع لتوفيق اوضاعها

قررت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور إمهال أصحاب العربات غيير المقننة (البوكو) أسبوعا واحدا لتوفيق أوضاعها عبر المرور أو إبقائها بالمنازل .
وقال الوالي اللواء الركن هاشم خالد محمود في إجتماع إن العربات غير المقننة تسببت في العديد من الحوادث إضافة إلى إخلالها بالاوضاع الامنية بالولاية، ووجه الوالي بمصادرة أي عربة غير مقننة والقبض عليها في شوارع الولاية اعتبارا من الخامس عشر من سبتمبر الجاري.
ولفت العقيد شرطة عبد المنعم سليمان، مدير إدارة الجمارك بالولاية، إلى أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات بخصوص العربات غير المقننة من بينها إبقائها بالمنازل وعدم تجوالها في شوارع الولاية اعتبارا من الخامس عشر من سبتمر الجاري حتى يتم إصدار قرار مركزي بفتح الجمارك لتقنينها، مشيرا إلى الاجراءات الخاصة بالفحص الجمركي.