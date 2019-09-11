توقيف شقيقين وآخرين بتهمة قتل شاب بسبب معاكسة فتاة

اوقفت مباحث شرق النيل “4” متهمين من بينهم شقيقان بتهمة قتل شاب طعناً بالزجاج, وذلك على خلفية معاكسة المجني عليه لشقيقة احد المتهمين بالشارع العام بمنطقة الوحدة بالحاج يوسف.
وبحسب التفاصيل الاولية التي اوردتها صحيفة آخر لحظة فان الفتاة اثناء مرورها بالشارع العام كان يسير بالقرب منها المجني عليه واصدقائه قام بمعاكستها, وفي اثناء ذلك كان شقيقا الفتاة بالقرب منهما وشاهدا معاكسة المجني عليه واصدقائه لشقيقتهما الامر الذي دفعهما بالتوجه نحوهم, مما ادى الى وقوع نقاش بينهم تحول الى عراك على إثرها اخذ أحد المتهمين زجاجاً وسدد بها طعنة للمجني عليه.
الخرطوم: (كوش نيوز)