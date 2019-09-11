جمارك القضارف تضبُط كمية كبيرة من المخدرات بالقلابات

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بجمارك ولاية القضارف من ضبط كمية كبيرة من مخدرات الـ “شاشمندي” تقدر بحوالي (6) جوالات كانت في طريقها إلى مدينة القضارف.
وأوضح مدير إدارة جمارك ولاية القضارف العقيد شرطة عبد الوهاب موسى رحمة الله في تصريحات صحفية اليوم “الأربعاء” أن الضبطية تمت بعد رصد دقيق للمعلومات ومطاردة عنيفة تمت بين قوات إدارة مكافحة التهريب و المتهمين بمنطقة (زريقا) بمحلية القلابات الشرقية.
وأكد رحمة الله على الدور المتعاظم لإدارة مكافحة التهريب بجمارك القضارف للحد من انتشار المخدرات ومكافحة جرائم التهريب عبر الحدود .
باج نيوز