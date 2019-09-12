الجنائية: مذكرتا اعتقال المعزول لا تسقطان بالتقادم

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق الرئيس المعزول عمر البشير لا تسقطان بالتقادم. وذكر المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لـ (عاين) أن المحكمة ستطلب من الحكومة تسليمه. ونبه فادي إلى احتمالية قبول المحكمة محاكمة البشير بالسودان، وأن تشترط ذلك بتقديم الحكومة طلباً بذلك مع ضمانات تتعلق بنزاهة التحقيقات وإجراءات الاتهام والتقاضي، مع توجيه ذات التهم ولذات الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر الاعتقال.
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
محمد حسن المحامى
2019/09/12 at 8:10 م (UTC 2) رابط التعليق
السودان ليس عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية ولم يوقع على ميثاق روما المنشي لها لذلك لا تعنينا تشريعات المحكمة الجنائية الدولية الموضوعية و الاجرائية فى التقادم و غيره … اما اذا قبلت حكومة الفترة الانتقالية طلب المحكمة الجنائية و قامت بتسليم مواطنين سودانين لمحاكمتهم خارج البلاد او داخلها فتكون حكومة الفترة الانتقالية ظلمت نفسها قبل ان تظلم المطلوبين