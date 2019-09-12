نيابة غسل الأموال تستدعي وكيل جامعة الخرطوم

استدعت نيابة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيل جامعة الخرطوم الحالي للتحقيق معه حول بيع أراضي الجامعة الزراعية وفقاً للبلاغ المدون ضد وزير ولائي سابق ومستشار هندسي بتهمة تملك (42) قطعة من أراضي الجامعة. ويأتي استدعاء الوكيل لمسؤوليته الإدارية بالجامعة. وخاطبت النيابة سلطات الأراضي والتسجيلات بولاية الخرطوم لحصر أراضي الجامعة.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن وكيل نيابة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب “أحمد سليمان العوض”، أصدر أمر تكليف بالحضور إلى وكيل جامعة الخرطوم لأخذ أقواله حول بلاغ الوزير السابق إلى جانب مد النيابة بمستندات رسمية تتعلق بالمبايعة موضوع التحقيق. وأضاف المصدر أن النيابة خاطبت سلطات الأراضي والتسجيلات بولاية الخرطوم بشأن حصر أراضي الجامعة بشكل دقيق لتحديد حجم المساحة التي خرجت عن ملكية الجامعة بطرق البيع المشبوه.
وتوقع المصدر أن تطال التحقيقات شخصيات نافذة وأخرى تقلدت مناصب رفيعة بجامعة الخرطوم إبان عهد النظام السابق.
الخرطوم: محمد أزهري
صحيفة السوداني