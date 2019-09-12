وزير العدل: إصلاحات وتغييرات مُؤسسية وخُطة لمراجعة النظام القانوني

كَشَفَ وزير العدل نصر الدين عبد البارئ، عن إجراء إصلاحات، تتعلّق بمُراجعة القوانين باستخدام التشريعات لضمان استمرارية مُؤسّسات الدولة دُون التّأثُّر بأنظمة الحكم وتحويلها لمُؤسّسات بيروقراطية بحتة .
وأعلن عبد البارئ في تصريحات عقب أول اجتماعٍ له بالوزارة أمس، عن خُطة لمُراجعة النظام القانوني وإصلاح القوانين والتّعليم القَانوني، وتعهّد بتغييرات مُؤسّسية لمواكبة التّطوُّرات السِّياسيَّة التي حدثت بالسودان، وشدّد على أهمية إجراء إصلاحات بالوزارة لتكون فاعلة بالإسهام في التحوُّل.
وَتَلَقّى الوزير، تنويراً من رؤساء الإدارات المُختصة بالوزارة حول مهام واختصاصات إداراتهم، وأوضحوا أنّهم سيكونون سنداً له في أداء مَهامه، وأكد عبد البارئ ضرورة إعادة هيكلة وزارة العَدل حتى تكون أكثر فاعليةً، ودعا لتفعيل الحوسبة والنظام الرقمي بالوزارة لتيسير العمل والمُعاملات.
الصيحة