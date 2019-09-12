وزير الإعلام: هيكلة كاملة لأجهزة الإعلام الحكومية

أكد الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة هيكلة كاملة للأجهزة الإعلامية الحكومية على مستوى السياسات والقيادات لتحقيق أهداف الثورة.
وقال سيادته لسونا إن المتغيرات التى شهدتها البلاد ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة تحتاج لإعلام يلبي متطلبات السلام المستدام والتحول الديمقراطي ومحاربة الفساد.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعقد عدداً من ورش العمل لتطوير أجهزة الإعلام والاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين وإحداث نقلة في بيئة العمل المعافاة.
وشدد فيصل على أهمية الحريات والانفتاح على الإعلام العالمي والإقليمي في الدفاع عن قضايا ومطلوبات الثورة والمساهمة في دعم التنوع وطرائق إدارته ودعم المساعي الجارية لتحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد.
السوداني