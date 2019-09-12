قوى الحرية والتغيير: ندين بأقسى العبارات ضرب الغاز المسيل للدموع على الثوار الشرفاء

شعبنا الباسل المنصور :
لقد سطر اليوم الثوار أقوى ملاحم الثورة البطولية التي جاءت بالسلطة المدنية وما زالت ثورتنا الباسلة تواصل السير إلى أن تحقق أهدافها.
إن الحق في تعيين رئيس قضاء ونائب عام مشهود لهما بالنزاهة والكفاءة لتحقيق العدالة هو مطلب لا تنازل عنه وسنسير المواكب والوقفات بالوسائل السلمية من أجل أن نصل إلى دولة الرفاه والسلام والعدالة.
ندين بأقسى العبارات ضرب الغاز المسيل للدموع على الثوار الشرفاء لأن حرية التعبير حق منصوص عليه في الوثيقة التي تواثقنا عليها والتي حددت مهام الفترة الانتقالية. نؤكد بأن قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام ستراقب من الشارع وما مواكب اليوم في العاصمة والأقاليم إلا دق لجرس الإنذار المبكر للجميع وندعو جميع السودانيين والسودانيات للالتزام بالسلمية وتفويت الفرصة على عناصر النظام البائد التي تحاول أن تستغل نضالات الشرفاء لإضعاف حكومة الثورة.
كما نناشد جميع اللجان بعد نهاية مواكب اليوم للتحضير المبكر لمليونية محاسبة رموز النظام البائد الأسبوع القادم.
لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير 12 سبتمبر