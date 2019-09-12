سارة نقد الله تقدم استقالتها من حزب الأمة القومي

دفعت الأمين العام لحزب الأمة القومي، سارة نقد الله، باستقالتها من المنصب، فيما دعت الهيئة المركزية للحزب أعضاءها لعقد اجتماع بتاريخ الـ “21 “أكتوبر المقبل للنظر في الاستقالة، وأوضحت سارة أنها ستواصل المهام الوطنية والحزبية داخل مؤسسات الحزب حتى انعقاد الهيئة المركزية.
وكشفت سارة في بيان تحصلت “باج نيوز” على نسخة منه، أن الخطوة ترجع إلى ظروف صحية لا تمكنها من مواصلة العطاء بذات المستوى المعهود، وقالت “قدمت استقالتي ولكن رئيس الحزب قـرر أن تكون الاستقالة أمام الهيئة المركزية التي انتخبتني لأقدم تقريراً وافياً عن مهمتي أثناء فترة المسئولية عن الأمانة العامة ولتتمكن الهيئة المركزية من انتخاب من يخلفني بصورة ديمقراطية ومؤسسية وافقت علي هذا الإجـراء”.
وتولت سارة نقد الله الأمانة العامة لحزب الأمة القومي في مايو 2014 وكانت المرة الأولى التي انتخبت فيها إمرأة لهذا المنصب الرفيع.
وقالت نقد الله في بيانها إنها تمكنت من المساهمة في صمود حزب الأمة القومي لسياسة النظام المباد القمعية التي استهدفت الحزب بكل وسائل الملاحقة والمكايدة والاختراق.
وأضاف البيان “صمدنا لوعيد النظام ولوعده الذي عرض علينا مشاركته فرفضنا، وانفرد حزبنا بين القوى السياسية بعدم تلويث يده بمشاركة النظام.. لقد كان لي شرف المساهمة في هذا الصمود للوعد والوعيد”.
الخرطوم: باج نيوز