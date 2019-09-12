د. البدوي: ابراهيم منعم منصور أحد رجالات السياسة بالبلاد

أكد د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن د. إبراهيم منعم منصور وزير المالية الأسبق يعتبر أحد رجالات السياسة العامة، ورجل قامة في المجال الاقتصادي القطاع الخاص، وتقلد منصب وزير المالية، ويعد من أميز وزراء المالية في عهد ما بعد الاستقلال، ويتمتع بمعرفة موسوعية ودراية واسعة في شؤون الاقتصاد والإدارة العامة.
جاء ذلك لدى زيارته للدكتور إبراهيم منعم منصور وزير المالية الأسبق في منزله، وقال د. البدوي إنه سجل في كتاباته المتنوعة في المجلات والصحف وكتابه المشهور من مذكرات إبراهيم منعم منصور، مبيناً أن معظم المعلقين والمؤلفين استحسنوا الكتاب، ووصفوه بأنه أهم الكتب التي وثقت لتاريخ الخدمة المدنية في السودان .
وأشار الى تواصل وزارة المالية مع التاريخ البعيد والقريب وإبراهيم منعم منصور يعتبر لوزارة المالية من الشخصيات المهمة خاصة بالنسبة للعمل الوطني والقومي بشكل عام ويجب الاستماع لنصائحه وآرائه، وقال إن له آراء قيّمة ونأمل أن يتم نشرها لجمهور ولأعضاء الحكومة والخدمة المدنية للاستفادة من تحليل الأوضاع والتطور التاريخي للسياسة العامة في السودان.
ومن جانبه أشار د. إبراهيم منعم منصور الى أهمية دمج وزارتي التجارة والصناعة في وزارة واحدة للنهوض بالصادر، وقال إن في مصر وزارة الصناعة والتجارة منذ قامت وزارة واحدة، مشيراً الى التوازن بين الصادر كمصنّع وخام والتوازن بين الوارد في تحديد الاحتياجات من الخام والمصنّع، داعياً الى إعادة بخت الرضا للتوجيه والمناهج .
الخرطوم 12-9-2019م (سونا)