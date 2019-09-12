صحفي داعم لثورة ديسمبر يغضب ويكتب: ترى كم يحتاج حمدوك من وقت ليقدم استقالته؟

قال الصحفي ياسر عبدالفتاح شقشقة أحد النشطاء البارزين في دعم ثورة ديسمبر المجيدة (في مسيرة الثوار المليونية في محيط القصر عصر الخميس.. سمعت بوضوح هتاف:
رص العساكر رص
الليلة تسقط بس!).
وقال شقشقة (أنا استغرب الاستمرار في التظاهر والهتاف بعد تسليم المذكرة والدخول في اشتباك مع الشرطة؟
ذات تجارب ما بعد الانتفاضة تتكرر..اضرابات ومواكب اقعدت الحكومة الديمقراطية اداء دورها واستغلها الانتهازيون في تدبير انقلابهم الاسود.. حكومة لم تكمل اسبوعها الاول نواجهها بالمظاهرات ومحاولة الدخول الى القصر؟)
وفي منشور أخر له على فيسبوك يوم الخميس كتب شقشقة (وصلت القصر وسلمت مذكرتك واسمعت صوتك..
بعد دا ترجع بي دربك..
– لو راغبين تقلبوا الحكومة،..
الامر سهل للغاية. كل يوم نظموا مليونية يختلط فيها الكوز باللوز.. وشويتين تبدا الاضرابات المطلبية
– بطريقتكم دي لو اكملت عامها الثاني اقطع دراعي.. البنين يأكلون ثورتهم).
وأضاف شقشقة بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (ترى كم يحتاج حمدوك من وقت ليقدم استقالته؟).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين