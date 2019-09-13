تغريدة مثيرة لغندور عن الوطني وحمدوك

تحدى رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، إبراهيم غندور، الدعوات الداعية لحل وتجميد نشاط حزبه. وقطع غندور في تغريدة له على حسابه الرسمي فيسبوك بعدم أحقية أية جهة بعزل المؤتمر الوطني سياسياً.
وقال إنهم ارتضوا بأن يدير حمدوك المرحلة الانتقالية. ورد غندور في حسابه على مداخلة بقوله: (لا يستطيع أحد عزلنا سياسياً، ارتضينا وقبلنا الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك. وأكد دعمهم لرئيس الوزراء في مهمته، مطالباً بعدم ممارسة أية ضغوط على حمدوك من قوى الحرية والتغيير وأحزابها.
الإنتباهة
1 التعليقات
سوداني
2019/09/13 at 11:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا رجل انت ما ارتضيت انت الشعب قال ليك امشى
وبعدين انت عايز تحكم تانى عشان تعمل شنو؟
اخدت فرصة بتاعت 8 رؤساء أمريكان إلا سنتين
يا رجل 30 سنة
أظن كفاية نشوف غيركم يمكن يكون عندهم أخلاق وضمائر وبخافوا الله