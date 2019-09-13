جوبا تتقدّم بطلب إلى (إيقاد) لرفع الإقامة الجبرية عن مشار

كشف مسؤول رفيع بحكومة جنوب السودان، عن اتفاق الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار، على تقديم حكومة سلفا، طلباً إلى “الإيقاد” لرفع الإقامة الجبرية عن مشار، ليتسنى له المشاركة في الاجتماعات المزمع عقدها بينه وبين الرئيس سلفاكير والأطراف الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة في الخرطوم.
وقال المصدر، إنه وبعد اجتماع مغلق بين سلفا ومشار استمر ثلاث ساعات، وافق مشار على العودة إلى جوبا لاستئناف الاجتماع الخاص بتشكيل الحكومة الانتقالية منتصف نوفمبر المقبل، ونوه إلى موافقة مشار على الحضور من الخرطوم للمشاركة في الاجتماعات دون الإقامة في جوبا، لحين اكتمال الترتيبات الأمنية. وكشف أن مشار، فضل وجود ضمانات لأمنه الشخصي قبل العودة إلى جوبا نهائياً.
وفي السياق، أكد وزير الإعلام مايكل ماكوي للصحفيين عقب اجتماع سلفا ومشار، اتفاق الطرفين على تشكيل الحكومة في الوقت المناسب، وقال “عندما قلت في الوقت المناسب فإن هذا يعني في 12 نوفمبر”.
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