3 وزراء أوروبيين يزورون الخرطوم دعمًا للحكومة الانتقالية

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع المقبل، سلسلة زيارات أوروبية دعمًا للحكومة الانتقالية عقب ايام من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الى السودان.
وكشفت مصادر مطلعة في الخارجية عن زيارة وزير خارجية فرنسا في زيارة تستغرق يومًا واحدًا الاثنين المقبل، كما يصل وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي الثلاثاء المقبل، في زيارة تستغرق يومين.
كما سيزور وزير الدولة بالخارجية البريطانية للشؤون الإفريقية العاصمة الخرطوم الاسبوع القادم .
وتعتبر زيارة وزير الخارجية الفرنسي هي الأولى منذ التسعينيات، وأشارت إلى أنّها الزيارة الثالثة لوزير خارجية أوربي بعد الثورة والزيارة الأولى لوزير خارجية أوروبي بعد تشكيل الحكومة المدنية.
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الفرنسية، زيارةً “محتملة” للوزير جان ايف لودريان للخرطوم، مشيرةًا الى ان التطورات الأخيرة في السودان تشجع للزيارة ، وذلك بعد تسمية رئيس الوزراء الجديد، عبد الله حمدوك وإعلان الحكومة الانتقالية .
يذكر ان، رئيس مجلس الوزراء في السودان عبد الله حمدوك، تلقى قبل ذلك، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة فرنسا، ما تعتبر أول دعوة توجه له من دولة أوروبية.
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