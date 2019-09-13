إشراقة محمود رئيس جبهة الاتحاديين الديمقراطيين تلتقي السفير المصري بالسودان

التقت مساء الجمعة الأستاذة إشراقة سيد محمود رئيس جبهة الاتحاديين الديمقراطيين وقيادات الحزب علي مختلف الفصائل الاتحادية وعدد من رموز المجتمع بالسفير المصري بالسودان في منزل الأستاذة إشراقة وقد جاء اللقاء في إطار انفتاح جبهة الاتحاديين نحو العلاقات لا سيما جمهورية مصر العربية التي تحظى بعلاقات تاريخية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي…
وقد أكد سعادة السفير المصري على دور الحزب الاتحادي في استقرار الحياة السياسية في السودان وضروره وحدته في هذه المرحله مؤكدا ان انتصار الثورة السودانية جاء نتاج لتضحيات كبيرة فجرها جيل عبقري قدم نموزج ثورى مختلف أساسه السلمية والإيمان بالهدف الذي هو الوطن..
من جانبها رحبت الأستاذة إشراقة سيد محمود بالسيد السفير مؤكده على أن العلاقات المصرية السودانية شهدت توترات كبيرة تسبب فيها النظام البائد والإسلام السياسي الذي أفسد الحياة السياسية على صعيد الدولتين معربة عن ثقتها بأن مستقبل العلاقات المصرية السودانية سوف يشهد ازدهار وتعاون مشترك كبير يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
كما تحدث أيضا الشقيق بدر الدين الخليفة بركات والمهندس سعد الدين موسى والأستاذ يوسف سيد احمد خليفة والمهندس اسامة السيد والدكتور محجوب الصديق.