البرهان وأفورقي يبحثان أمن البحر الأحمر

بحث رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، السبت، مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، أمن منطقة البحر الأحمر وتعزيز العلاقات الثنائية.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، عقب لقاء جمع البرهان مع أفورقي، إلى جانب حضور رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك.
وتناولت المباحثات “أنسب السبل والوسائل لتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، والآليات المناسيبة لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة”.
وفي وقت سابق السبت، وصل أفورقي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستغرق يومين.
وفي أغسطس/آب الماضي، تسلم البرهان، رسالة خطية من أفورقي، تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية، في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، زار البرهان، إريتريا، واتفق مع أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.
وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018، بعد قيام حكومة البشير آنذاك بإغلاق الحدود؛ نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.
وكالة الاناضول