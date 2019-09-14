بلاغ مستعجل لوزير الداخلية
الحادث الذي وقع قبل قليل بجسر الإنقاذ (الفتيحاب) ويغض النظر عن الأسباب والقدرية. هل تعلم أن دور رجالات المرور إنحصر في مطاردة السيارات المظللة والترخيص، دون النظر لتوعية السائقين بمخاطر (كسر الإشارة) وعكس الطريق والتفلتات التي يشتكي منها كل شركاء الطريق.
لا أعرف سبب الحادثة ولكن يبدو انها سؤ تعامل مع الطريق أودى بحياة أبرياء ساقهم القدر ليلقوا حتفهم بهذه الطريقة المؤلمة وكلنا نسمع عن الحوادث اليومية القاتلة في الطرق القومية خاصة للبصات السفرية.
متى يا سعادة الوزير يتم إيقاف هذا النزف بالحوادث المميتة؟؟؟ متى تعى شرطة المرور دورها الأساسي في الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم؟؟؟
ولاكون صريحا معك وبكل أسف سلوك السائقين تبدل تماما في فترة ما بعد الثورة وصرنا ننتظر الضؤ الأخضر للإشارة مثنى وثلاث ورباع لأن الأنانية وغياب القانون هم الحضور بدلا من رجالات المرور ومحاسبة المخطئ. صرنا لا نأمن الضؤ الأخضر ولا الطريق المحدد بالاتجاه الواحد.
تكدس المركبات والبشر وغياب المواصلات ووجود الحفر هو عنوان يوم الخميس الماضي
الأخ وزير الداخلية .. المرور أولوية
Ehab M. Ali
1 التعليقات
عبدالجليل
2019/09/14 at 10:13 م (UTC 2) رابط التعليق
مفروض السيارات الكبيره ماتدخل في اي وقت الشوارع المزدحمة/ ربنا يرحمهم جميعا