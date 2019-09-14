المهدي: البعض داخل قوى الحرية والتغيير كجماعة الردة لا يمتثلون للقرارات ويتحدثون بلغة المعارضة

أجرت صحيفة المجهر السياسي حواراً مع رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي سينشر يوم الأحد وبحسب الصحفية رشان أوشي هذه مقتطفات من تفاصيل الحوار.
*طالبنا حلفاءنا في الحرية والتغيير تقديم نقد ذاتي للمرحلة الماضية..
*مايحدث الان شراكة مدنية عسكرية لذلك اقترحنا ميثاق شرف لضبط العلاقة بين المدنيين والعسكريين..
*كل الذي يحدث الان هبوط ناعم ..
*لم ترشح “د.مريم الصادق المهدي” لاي منصب..
*البعض داخل قوى الحرية والتغيير كجماعة الردة لا يمتثلون للقرارات ويتحدثون بلغة المعارضة..
*اذا لم توضع حلول جذرية سيفكر البعض في انقلاب..
*قوى الاجماع هي من تحفظت على تضمين وثيقة اديس ابابا في الوثيقة الدستورية .