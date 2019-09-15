إبراهيم الشيخ يكشف أسرار جديدة عن إطاحة أبن عوف ولقاءه برهان

كشف القيادي بالمؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ عن أسرار جديدة تنشر لأول مرة عن إطاحة الفريق أول عوض أبن عوف ، وقال الشيخ: “الفريق البرهان اتصل به قبل تنحي أبن عوف بساعات وطلب مني لقاء داخل القيادة العامة ، و رفضت ذلك وطلبت من مدير مكتب البرهان أن يأتي لمقابلتي في ساحة الاعتصام ، وأضاف: إبراهيم في حوار له مع ( الجريدة ) ينشر ضمن عدد اليوم : جاء البرهان إلى ساحة الاعتصام والتقيت به و كان مصراً أن التقيه داخل القيادة العامة ثم لبيت له طلبه، والتقينا داخل القيادة ، ووجه لي أسئلة ، وكشف الشيخ عن أن البرهان سأله الشارع عاوز شنو والمعارضة عاوزة شنو؟ ، وأنه أجاب ” قلت له نحن نرفض عوض أبن عوف ونرفض كمال عبدالمعروف ونرفض قوش “، منوها إلى أن البرهان وعده بتلبية كل مطالب الشارع ، وأنهم على التزام داخلي بأن كل من يرفضه الشعب ويهتف ضدهه يجب أن يتنحى ، ولفت الشيخ إلى أنه بعد ساعتين من لقائه بالبرهان تنحى عوض أبن عوف وتم إعفاء كمال عبدالمعروف وتم إبعاد قوش من المجلس العسكري .
الخرطوم : أحمد جبارة
صحيفة الجريدة