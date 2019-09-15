مصرع 12 وفقدان 35 آخرين إثر انقلاب قارب جنوبي الهند

لقّي 12 مصرعهم، وفقد 25 آخرين، الأحد، إثر انقلاب قارب سياحي في نهر يصب شرقي الهند.
وقال وزير الداخلية في ولاية أندرا براديش “م. سوشاريتا”، في تصريح صحفي، إنه “كان هناك 61 شخصًا، 50 راكبًا و11 من أفراد الطاقم، جميعهم من الهنود، على متن القارب عندما انقلب على نهر غودافاري”، بحسب “أسوشيتد برس”.
وأضاف سوتشاريتا، أن “المؤشرات الأولية تؤكد مصرع 12 وفقدان 35 آخرين”.
وأشار إلى أن “الصيادين المحليين أنقذوا 14 منهم كانوا يرتدون سترات النجاة، فيما تجري عمليات البحث أملاً بالعثور على المفقودين”.
ووقع الحادث بالقرب من قرية “كاشولورو”، في منطقة “جودافاري” الشرقية، على بعد 380 كم شرق عاصمة الولاية، حيدر أباد.
وأكد المسؤول الهندي، أنه “تم حظر حركة القوارب السياحية في أعقاب الفيضان الأخير للنهر، ولم يتضح بعد كيف تمكن القارب الذي انقلب من استقبال السياح”.
ولفت “سوشاريتا”، إلى أنه “سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة”.
وكالة الاناضول