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سياسية

2019/09/15

2019/09/15


وزيرة الخارجية تكشف (لأخبار اليوم) أجندة زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبلاد غدا


اسماء محمد

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أعلنت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله عن زيارة وزير خارجية فرنسا للبلاد غدا الاثنين في أول زيارة لمسؤول فرنسي رفيع منذ عقود ٠
وقالت أسماء ((لأخبار اليوم )) ان الزيارة زيارة ليوم واحد وأنها ستناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها في كافة المجالات ، وأنها تمهيدا للقاءات أخرى ستتم على هامش الدورة( ٧٤) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ٠

وكشفت وزيرة الخارجية عن تلقيها للعديد من الدعوات لزيارة دول منها مصر وإثيوبيا ، بيد انها قالت ان الأهم ما سيتم من لقاءات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سواء على المستوى الثنائي مع الدول، أو على مستوى العلاقات متعددة الأطراف.

أخبار اليوم

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