وزيرة الخارجية تكشف (لأخبار اليوم) أجندة زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبلاد غدا

أعلنت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله عن زيارة وزير خارجية فرنسا للبلاد غدا الاثنين في أول زيارة لمسؤول فرنسي رفيع منذ عقود ٠
وقالت أسماء ((لأخبار اليوم )) ان الزيارة زيارة ليوم واحد وأنها ستناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها في كافة المجالات ، وأنها تمهيدا للقاءات أخرى ستتم على هامش الدورة( ٧٤) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ٠
وكشفت وزيرة الخارجية عن تلقيها للعديد من الدعوات لزيارة دول منها مصر وإثيوبيا ، بيد انها قالت ان الأهم ما سيتم من لقاءات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سواء على المستوى الثنائي مع الدول، أو على مستوى العلاقات متعددة الأطراف.
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