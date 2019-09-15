حميدتي يطلع على أنشطة اتحاد المهن الموسيقية

اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو على أنشطة اتحاد المهن الموسيقية .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الأحد وفد اتحاد المهن الموسيقية برئاسة الدكتور عبدالقادر سالم وأمن وفد الاتحاد على جهود قوات الدعم السريع لتحقيق السلام وبسطه في ولاية البحر الأحمر .
وأشار الأمين العام لاتحاد المهن الموسيقية الأستاذ سيف الجامعة الى المبادرة القومية السودانية التي أطلقها الاتحاد والتي تهدف الى مشاركة أهل الفن في القضايا الوطنية وإحداث نقلة تجاه تحقيق السلام الشامل في البلاد .
الخرطوم 15-9-2019م (سونا)