«علاقة عاطفية» تدفع ربة منزل لقتل زوجها

كشف قطاع الأمن العام فى وزارة الداخلية، الأحد، غموض العثور على جثة شاب موثوقة اليدين والقدمين فى نهر النيل بمركز نقادة فى قنا، تم تحديد هوية المجنى عليه، وتم التوصل إلى الجناة، وتبين أن وراء الواقعة زوجة الضحية وعامل ارتبطا عاطفيا وقررا الزواج عقب التخلص من المجنى عليه، واستعانا بشقيق العامل الذى دس العقاقير المهدئة للضحية أثناء تناول المشروبات الكحولية، وتخلصوا منه واستولوا على هاتفه المحمول، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى ضباط المباحث بلاغا بالعثور على الجثة، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى «م. م. ع»- 38 سنة- عاطل مقيم بمركز القرنة بالأقصر، وأن وراء ارتكاب الواقعة «ن. أ. ا»- 33 سنة- ربة منزل، زوجته، و« م. ف. ب» – 36 سنة – عامل، وشقيقه العامل «م» – 38 – عاطل، فتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وأقر المتهم الثالث بارتباطه بعلاقة مع المتهمة الأولى، وأنهما اتفقا على الزواج عقب التخلص من المجنى عليه، فاستعانا بالمتهم الثانى والذى استدرج المجنى عليه ودس بعض العقاقير المهدئة له أثناء احتسائهم المشروبات الكحولية فسقط مغشياً عليه، فأوثقوه واستولوا على هاتفه، وألقوا جثته فى نهر النيل.
المصري اليوم