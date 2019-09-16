كيانات بالحرية والتغيير تعترض على تشكيل الحكومة

تقدمت مكونات بتحالف الحرية والتغيير بمواقف مكتوبة للمجلس المركزي رفضاً لعملية اختيار الوزراء في الحكومة الانتقالية. وبالمقابل فرغت لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير من اختيار المرشحين لوزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية.
وقال مساعد رئيس حزب الأمة القومي صلاح مناع لـ (الإنتباهة) أمس، إن المجلس المركزي للتغيير سيعقد اجتماعاً لمناقشة قضية هيكلة التحالف اليوم، فيما أعلن عن اجتماع آخر حول المرشحين لوزارتي الثروة الحيوانية والبنى التحتية والمواصلات. وكشف مناع عن فراغ لجنة الترشيحات من اختيار المرشحين للوزارتين، ونوه بأن اجتماع اليوم بغية حسم أسماء المرشحين بصورة نهائية.
وعلمت (الإنتباهة) من مصادر مطلعة تقديم عدد من مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير اعتراضات مكتوبة للمجلس المركزي للتحالف حول طريقة اختيار المرشحين في الحكومة الانتقالية، وقال المصدر إن المجلس المركزي يعكف على دراسة الاعتراضات بغية الرد عليها.
الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الإنتباهة